Европа скачет к Рождеству наперегонки с вирусом

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Любой, кто сомневался в неизбежности четвёртой волны коронавируса в Европе, мог на этой неделе в этом удостовериться. По всему континенту инфекция била рекорды. Правительства ввели новые жёсткие меры, которые напоминают нам о первой волне Covid-19 в прошлом году, и все они весьма противоречивы.

После Австрии Словакия утвердила национальный карантин, первоначально на две недели, под который подпали все — как вакцинированные, так и невакцинированные. Италия решила ужесточить отношение к непривитым, которых теперь лишили определенных видов досуга, чтобы не вводить по всей стране разрушительные для экономики и финансов локдауны.

Марио Драги, премьер-министр Италии:

«Этими мерами мы хотим предотвратить, чтобы защитить и сохранить. Мы хотим быть чрезвычайно осторожными и, конечно, избегать рисков. Мы хотим сохранить то, что мы достигли - то, что итальянцы достигли в в прошлом году."

Франция ввела также противоречивую систему вакцинных паспортов, а Дания подумывает о том, чтобы снова сделать обязательным ношение масок в общественных местах.

Страшное предупреждение немцам

Особенно драматична ситуация в Германии, где несколько дней назад была преодолена отметка в 100 тыс смертей из-за коронавируса. Уходящий со своего поста министр здравоохранения сделал страшное предупреждение о том, к концу зимы «почти все в Германии будут привиты, выздоровеют или умрут».

Будущий канцлер Олаф Шольц уже поднял вопрос об обязательной вакцинации:

«Уколы - это выход из пандемии. В учреждениях, где заботятся об особо уязвимых группах, мы должны сделать прививки обязательными. Нужно рассмотреть возможность расширения этой кампании».

Ко мне присоединяется Питер Лизе, христианский демократ из Германии, евродепутат, один из ведущих экспертов Парламента в области здравоохранения, врач в реальной жизни.

Гробе: Давайте поговорим о борьбе с четвёртой волной. Австрия ввела мандат на общенациональную вакцинацию, что также обсуждается в Германии. Как по-вашему, такой мандат необходим?

Всеобщая вакцинация - "наименьшее зло"

Лизе: Надеюсь, он не будет необходим по всей Европе. У нас есть страны с очень высоким уровнем вакцинации, такие как Италия, Испания, Португалия, и я надеюсь, что там в этом нет необходимости. Но что касается моей страны, Германии, я сомневаюсь, потому что мы снова переживаем очень тяжелую волну. Страдают люди, их бизнес, а система здравоохранения вскоре может быть перегружена. В политике и при принятии законов приходится выбирать наименьше из зол. И я сомневаюсь, в том, что всё перечисленное - это меньшее зло, чем мандат на вакцинацию.

Гробе: А как насчет локдаунов? Они обоснованы или нет?

Лизе: Думаю, мы должны делать всё, чтобы их избегать. Но тогда нужно вводить гораздо более строгие правила для тех, кто не принял вакцину. Если много непривитых собираются в пабе, ресторане или баре, они подвергаются риску заражения - такие людей составляют большую часть из тех, кто попадает в отделения интенсивной терапии. И это общая проблема. Даже если вы вакцинированы, вы можете расносить вирус, поэтому нам всем нужно быть осторожными. Привитым почти не угрожает опасность оказаться в реанимации, и строгие правила для непривитых лучше, чем полный карантин. Но мы видим в Австрии, в немецкой Саксонии или Латвии, что, если вы реагируете слишком поздно, локдауны неизбежны.

Гробе: Кстати, не разрешается водить машину без водительских прав. Без паспорта нельзя сесть в самолет. Не нужно ли всем иметь при себе свидетельство о вакцинации для посещения большинства публичных мероприятий, а тем, кто не может его предъявить, оставаться дома?

Лиза: Да, я думаю, что это предпочтительнее, чем неразбериха, в которой мы находимся. Обсуждается полное закрытие общественных мест, таких как бары. Но всё это лучше, чем перегрузка системы здравоохранения. Тогда снова сотни людей будут умирать каждый день.

Гробе: Последний вопрос, Рождество 2021 года - будет ли оно отличаться от Рождества 2020?

Лизе: Я надеюсь на это. У нас есть вакцинация, и начинается очень важная кампания ревакцинации. Ясно, что прививок вторыми дозами не достаточно, особенно для групп риска, а ведь не все ещё получили первую дозу. Я надеюсь, что нам удастся избежать столь радикальных мер, как в прошлом году. Ближайшие недели будут решающими. Если мы опять будет действовать слишком поздно, у нас снова будет такая же тяжелая ситуация, как и в прошлом году.

Венцы прививаются, пока не поздно

В Австрии ужесточение ограничений произвело немедленный эффект. После объявления о локдауне и введения общенационального мандата на прививки, в крупнейшем в стране центре вакцинации в Вене появилось много людей, желающих получить укол.

Ежедневное количество прививок выросло с 1 тыс в день две недели назад до примерно 1,2 на этой неделе. Большинство людей пришли получит бустерную дозу, но число первых прививок также увеличилось на 15%. Политические аналитики говорят, что австрийское правительство недостаточно эффективно разъясняло населению важность прививок, и многие австрийцы не отнеслись к кампании вакцинации серьёзно.

Что ж, они делают это сейчас - лучше поздно, чем никогда.