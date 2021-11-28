Сицилия приняла более 450 мигрантов

Более 450 мигрантов, спасённых неправительственной организацией Sea Watch в море, высадились в субботу на Сицилии, прождав несколько дней в безопасном порту. Высадка была отложена из-за проверок состояния здоровья, включая тесты на коронавирус.

Среди прибывших 178 несовершеннолетних, 149 из которых без сопровождения. Они были подняты на борт с судов, терпящих бедствие в Средиземном море, в ходе семи различных операций.