В Греции на островах Лрос и Кос открылись новые центры для мигрантов. В Афинах эти заведения закрытого типа называют "новой страницей" в истории приёма беженцев. Вместе они смогут принимать более 3 тысяч человек. Причём лагерь будет раздёлен на "кварталы" по этническому и социальному признаку: например, отдельно будут жить несовершеннолетние без сопровождающих.

Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии:

"Мы оставляем позади всё, что причиняло боль. Мы оставляем вчерашний имидж и создаём в сотрудничестве с властями Греции новые достойные, качественные, европейские центры приёма. Мы не гордимся тем, что было в прошлом, но гордимся тем, что строим и что готовимся сделать".

Строительство ещё двух подобных центров должно начаться в следующем году. Один из первых подобных комплексов открылся в сентябре на Самосе. При этом сама концепция "закрытых" лагерей, где свобода передвижения мигрантов теоретически ограничена, уже вызвала критику правозащитников.