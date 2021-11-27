Встреча в Сочи: золотые оливковые ветви

Золотые оливковые ветви — как символ мира — подарил Владимир Путин своим коллегам Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну. Итоги трёхсторонней встречи в Сочи все президенты оценили положительно, однако конкретных результатов обнародовано немного. Среди главных тем — восстановление транспортных связей и демаркация границ.

Владимир Путин, президент России:

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, — механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами".

В начале прошлой недели сообщалось, что при посредничестве Москвы было достигнуто прекращение огня после очередного обострения.

Следующую встречу президентов Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе под эгидой ЕС 15 декабря.