О чём договорились Путин, Пашинян и Алиев в Сочи?

В Сочи завершились трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Переговоры продлились около трех часов. Это была их первая очная встреча после 11 января, когда политики в таком же формате встречались в Москве. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренностей по урегулированию в Нагорном Карабахе, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание на встрече было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

До начала трехсторонних переговоров Путин в Сочи провел отдельную беседу с Алиевым, а после трехсторонней встречи — с Пашиняном.

Что сказал Путин?

Президент России выразил сожаление, что в Нагорном Карабахе до сих пор иногда возникают проблемы и периодически не обходится без жертв, отметив при этом позитивную роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.

По оценке Путина, необходимо обсудить, что уже сделано, и что еще предстоит сделать всем, "чтобы не только ничего подобного не возникало, наоборот, [чтобы] создавались условия для успокоения ситуации и развития в регионе ситуации такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться".

Путин убежден, что Россия, Армения и Азербайджан ради общих интересов должны стремиться к укреплению связей между странами.

Итоги года и договорённости

Крупномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе в настоящий момент не ведутся, и это свидетельствует о том, что за год для урегулирования ситуации в регионе удалось сделать немало, отметил президент.

"За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев - 53 тыс. [человек] вернулись уже к местам своего постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей", - отметил Путин.

Путин также отметил, что на переговорах удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, стороны договорились о разблокировании транспортных коридоров.

"Есть очень важный, чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед", - сказал российский лидер.

Президент России заявил, что механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут созданы до конца года.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов - до конца этого года мы договорились это сделать - механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами", - сказал Путин, подводя итоги встречи.

Президент России заявил, что доволен результатами переговоров. Кроме того, Путин назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной и своевременной, выразив надежду, что договоренности будут соблюдаться.

Что сказал Алиев?

Президент Азербайджана заявил, что решения, принятые по итогам переговоров в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе.

"Сегодня состоялся обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор. <...> Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой", - отметил Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.

В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией и начать этап нормального взаимодействия.

"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком [трехстороннем] формате мы именно достигаем своих целей", - сказал азербайджанский лидер.

Также Алиев отметил, что после окончания военных действий в Карабахе Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих.

Алиев подчеркнул, что Россия для Азербайджана больше, чем стратегический партнер, а "уровень доверительных отношений между странами в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам".

Что сказал Пашинян?

После проведения трехсторонних переговоров премьер-министр Армении заявил, что стороны открыто обсудили все вопросы и по некоторым из них нет разночтений.

Также Пашинян отметил, что необходимо создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации.

Армянский премьер после встречи с Путиным подчеркнул роль России в остановке войны и вводе миротворцев, что является стабилизирующим фактором в регионе.

По словам Пашиняна, Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Также Армения заинтересована в проведении мирных переговоров с Азербайджаном, подчеркнул, что вопрос урегулирования нагорнокарабахского конфликта должен быть решен в рамках минской группы ОБСЕ.

Пашинян отметил, что в ходе встречи в Сочи Ереван и Баку пришли к конкретным решениям по стабилизации в регионе. "Главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или насколько это возможно конкретным решениям по стабилизации на Южном Кавказе, потому что это наша ответственность - мир, стабильность и безопасность людей", - подчеркнул он.

При этом, по словам премьера, ситуация на армяно-азербайджанской границе является кризисной, ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков людей погибли с обоих сторон, инциденты случается и в Нагорном Карабахе. С 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении", - заявил Пашинян.

Глава армянского кабмина также подчеркнул, что Армения высоко ценит усилия России и лично Владимира Путина в деле стабилизации ситуации в регионе.

Каждому — по оливковой ветви

В качестве подарка Владимир Путин преподнес Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву статуэтки в форме золотой оливковой ветви.

"Олива символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в Кремле.

Работы выполнены в двух экземплярах на заказ. На постаментах, где установлены фигурки ветвей, также есть памятные таблички с датой и местом проведения переговоров: Сочи, 26 ноября 2021 г.