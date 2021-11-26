В Абу-Даби стартовал турнир Большого шлема по дзюдо

Объединенные Арабские Эмираты вновь принимают одно из своих главных спортивных мероприятий года: уже в первый день турнира Большого шлема на татами Джиу-джитсу-арены в Абу-Даби вышли ведущие мастера мирового дзюдо.

Но начнем мы с восходящей звезды итальянки Ассунты Скутто. Чемпионка мира среди юниорок завоевала свой первый взрослый титул в категории до 48 килограммов, победив француженку Ширин Букли после шквала атак о-учи. Награду ей вручил председатель Федерации борьбы и дзюдо ОАЭ Мохамед Бин Таэлуб Альдери.

Героем дня, на наш взгляд, стал серебряный призер Олимпийских игр Ян Юнвэй, который не скрывал, что приехал в Абу-Даби за золотом. Стремительный бросок в финале в категории до 60 килограммов принес ему первую в карьере награду высшей пробы Мирового тура. После победы тайбэйский дзюдоист не сдерживал эмоций, демонстрируя как много значит для него медаль, полученная из рук президента Олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева.

Ян Юнвэй: "Эти соревнования придают мне большую уверенность, и я буду продолжать упорно работать на каждом крупном турнире и нацеливаться на золотую медаль".

В категории до 52 килограммов на высоте была серебряный призер Олимпиады Амандин Бушар из Франции. А ее фирменное ката-гурума принесло ей победу в финале над обладательницей олимпийской бронзы Челси Джайлс. Ее наградил бывший президент Монголии и глава Монгольской ассоциации дзюдо Халтмаагийн Баттулга.

Молдованин Денис Виеру стал лучшим в категории до 66 килограммов. Судьба его финального поединка с Исмаилом Мисировым решилась в "голден скор", где россиянин получил третье предупреждение и довольствовался вторым местом.

В прекрасной форме подошла к турниру и одна из лучших дзюдоисток современности Телма Монтейру из Португалии. В финале соревнований в категории до 57 килограммов она провела безжалостный штурм защитных редутов француженки Присциллы Ньето. Решающий ваза-ари встречи сделал ее нашей героиней дня.

Медаль Монтейру, которая уже думает о шестой для себя Олимпиаде, вручил Макс-Эрве Джордж, генеральный директор компании Ultima Capital, партнера Международной федерации дзюдо.

Телма Монтейру: "Я сказала Присцилле, что люблю ее дзюдо. Я думаю, что когда мы находимся на татами, мы должны выкладываться по максимуму. У каждого из нас есть своя история, поэтому я очень уважаю своих соперниц. Я думаю, что когда мы выкладываемся по максимуму, это вызывает уважение. Когда поединок заканчивается, мы возвращаемся к своим семьям, к своей команде, к друзьям. Мы должны уважать друг друга всегда".

Прием дня, на наш взгляд, исполнил Ёндонперенлей Басху - технически блестящая подсечка позволила ему провести этот яркий бросок на иппон и принесла бронзу в категории до 66 килограммов.

Прекрасный пример инстинктивного стиля, столь характерного для монгольских спортсменов. И фантастическое начало последнего этапа года в Абу-Даби.