Дзюдо: чемпионы первого дня Гран-при Алмада 2022 в Португалии

28 января в Португалии стартовал Гран-при Алмада - это первый в новом сезоне турнир мирового первенства по дзюдо. В нем принимают участие более 300 спортсменов из 41 страны.

Первое золото года в спортивном комплексе "Cidade de Almada" под Лиссабоном досталось португальской дзюдоистке Катарине Коште. Кошта стала героиней первого дня соревнований, по мнению Euronews, одержав победу над представительницей Республики Корея Ли Хай Кейонг.

"Потрясающее начало Гран-при - золото Катарины Кошты в её родной Португалии!"

Золотую медаль соотечественнице вручил президент федерации дзюдо Португалии Жорже Фернандеш.

Спасибо, я счастлива, потому что мне удалось одержать победу на глазах у моей семьи и друзей, к тому же это первый турнир в новом году. Конечно, я счастлива, что сезон начался так красиво, надеюсь, он мне принесёт ещё много золотых медалей! Катарина Кошта Португальская дзюдоистка, победительница Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

Однако в общей медальной таблице первого дня у Португалии и Кореи по одному золоту.

В мужском зачёте в категории до 60 кг. кореец Ли Харим одолел чемпиона парижского большого шлема по дзюдо азербайджанца Балабека Агаева, применив бросок через спину мороте сэой нагэ́.

Церемонию награждения спортсменов провёл Хуан Карлос Баркос, директор по международным делам IJF.

Дзюдоистка из Косова и чемпионка Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 48 кг. Дистрия Красничи взяла своё первое золото с тех пор, как перешла в категорию до 52 кг. Свою награду спортсменка получила из рук председателя португальского института спорта и молодёжи Витура Патаку.

Героем дня по версии Euronews стал представитель Молдавии Денис Виеру, который завоевал золото в поединке с представителем Швейцарии Фредди Вайценнеггером, получив две наивысших оценки в бою после иппона - ваза-ари.

"Два фантастических удара молдаванина Дениса Виеру принесли ему золото в категории до 66 кг."

Медали вручал Мохаммед Мериджа директор по обучению и развитию IJF.

Я счастлив, меня переполняет гордость за то, что сегодня я на вершине пьедестала. В будущем я хотел бы продолжать удивлять зрителей красивым дзюдо. Денис Виеру Молдавский дзюдоист, победитель Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

В категории до 57 кг свой 7 титул завоевала бразильская дзюдоистка Рафаэла Силва, одержав победу над представительницей Нидерландов Плеуни Корнелисс. Спортсменок наградил доктор Карлуш Паула Кардозу, председатель конфедерации спорта Португалии.

Самая высокая оценка в дзюдо - иппон -досталась хозяевам турнира: восходящей звезде португальского дзюдо Гонсалу Оливейре, а также опытной местной спортсменке Тельме Монтейру.

В оставшиеся дни соревнований португальцы постараются порадовать местную публику новыми победами.

Гран-при Алмада 2022 завершится 30 января.