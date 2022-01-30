Гран-при Алмада в Португалии: триумф молодых дзюдоистов

На татами спортивного комплекса "Cidade de Almada" в пригороде Лиссабона завершился второй день Гран-при Португалии, в котором себя проявили многие юные дзюдоисты.

19-летняя нидерландка Джоан ван Лисхаут прекрасно выполнила технику шагового перемещения и получила первое в своей жизни золото на турнире Гран-при.

Призеров наградила бывшая португальская актриса и действующий мэр муниципалитета Алмада Инеш де Медейруш.

В самой первой схватке мне было тяжело, но я вовремя пришла в себя, сконцентрировалась, и это сработало. Джоан ван Лисхаут Нидерландская дзюдоистка, победительница Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

У мужчин в весе до 73 килограммов отличился дзюдоист из Узбекистана Муроджон Юлдошев, он удостоился иппона в поединке с испанцем Касесом Рокой. Это первая золотая медаль на турнире Гран-при для 26-летнего Юлдошева.

Медаль победителю вручил Жозе Мануэл Конштантину, председатель олимпийского комитета Португалии.

20-летняя Хорватка Лара Цветко выступала в весовой категории до 70 килограммов и одержала тактическую победу над соперницей из Венгрии Сабиной Герчак.

Свою награду Цветко получила из рук генерального секретаря Военно-полицейской комиссии МФД (IJF) Стефана Маргинеана.

Героем дня в соревнованиях мужчин по мнению Euronews стал действующий чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио 24-летний бельгиец Маттиас Кассе. Новый 2022 год он начал так же, как и завершил год 2021: с золотой медали. Он уверенно вёл бои в пуле А с представителями Монголии, Франции и Венгрии. В полуфинале бельгиец одолел японца Ойно Юхея, а в финале одержал победу на талантливым финским дзюдоистом Оскари Мякиненом.

Золотую медаль Кассе вручил Генеральный спортивный директор МФД (IJF) Владимир Барта

Я доволен результатом и тем дзюдо, который я показал на татами. Сегодня был хороший, насыщенный день, я провёл серию прекрасных бросков. Маттиас Кассе бельгийский дзюдоист, победитель Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

Второй день Гран-при завершился церемонией, посвященной легендарной дзюдоистке Тельме Монтейре, которая родилась в Алмаде. Мэр города Инеш де Медейруш отметила выдающиеся спортивные успехи спортсменки, благодаря которой маленькую Алмаду знают в мире дзюдо.