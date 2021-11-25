Исторический обвал турецкой лиры

В Турции на фоне рекордного обвала курса национальной валюты прошли акции протеста с призывом к отставке правительства. Полиция разогнала людей в ряде районов Стамбула, были арестованы свыше 50 участников демонстраций.

В начале недели турецкая лира по отношению к доллару обрушилась до исторического минимума, с ноября потеряла треть стоимости, а сначала года — почти половину. Текущие падение курса — крупнейшее за последние 20 лет.

Причиной обвала эксперты называют мягкую кредитно денежную политику ЦБ Турции, который в последние месяцы сокращает процентные ставки. Президент Турции Реджеп Тайи Эрдоган настаивает на дальнейшем снижении.

Митинги протеста прошли также в Анкаре и Измире. В прошлом месяце инфляция в Турции раза до 20% процентов.

Многие говорят о заметном падении уровня жизни.

Айше Демирель, учительница: "Каждый день мы задаемся следующими вопросами: как оплатить аренду жилья? Как дожить до конца месяца, какими будут цены завтра в магазинах? Вот о чем мы думаем постоянно".

Олджай Кетен, учитель: "Резкий рост доллара, экономический кризис, который бьёт по нам, рост цен на все товары и услуги, всё это приводит к тому, что наши зарплаты просто тают".

В среду турецкая лира немного отыграла резкое падение — Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что выдели десять миллиардов долларов для инвестиций в Турцию.