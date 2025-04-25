Резервы ЦБ Турции сократились на десятки миллиардов долларов после ареста мэра Стамбула

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Экономисты подсчитали, что Центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) продал более 50 миллиардов долларов для поддержки валютного курса лиры с 19 марта, когда был задержан Экрем Имамоглу, мэр столичного муниципалитета Стамбула (IBB).

Имамоглу был задержан 18 марта, через день после того, как был аннулирован его диплом Стамбульского университета, а затем арестован 23 марта в связи с расследованием по обвинению в коррупции, в преддверии праймериз основной оппозиционной парии CHP по выдвижению кандидата в президенты.

При этом наблюдались рекордные максимумы в иностранной валюте и падение на фондовом рынке. Центральный банк продал на рынке миллиарды долларов резервов, чтобы удержать курс лиры. Государственные банки также совершали покупки на фондовом рынке.

Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек в ответ на критику по поводу истощения резервов Центрального банка заявил: "Резервы - это буфер против внутренних и внешних потрясений. Резервы накапливаются для того, чтобы их можно было использовать".

Аналитик Bloomberg Economics Сельва Базики сообщил, что в период с 19 марта по 21 апреля ЦБРТ провел интервенции на валютном рынке на сумму 52,5 млрд долларов для поддержки лиры.

Сельва Базики, бывший сотрудник ЦБРТ,говорит, что это отразилось в чистом уменьшении резервов на 41,3 млрд долларов.

Резервы

В течение последних двух лет Центральный банк Турецкой Республики (ЦБТ) ставил накопление резервов одной из своих главных целей. После неортодоксальной денежно-кредитной политики, проводимой в период 2021-2023 годов, валютные резервы, которые значительно сократились, начали вновь восстанавливаться при новой экономической администрации, пришедшей к власти после выборов 2023 года.

По подсчетам экономистов, только за последний месяц было проведено валютных интервенций на сумму более 50 миллиардов долларов США, что привело к быстрому сокращению как чистых, так и валовых резервов. Официальные лица, с другой стороны, утверждают, что эти интервенции - временные меры по стабилизации рынка.