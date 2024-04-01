By Euronews и АР, EBU

"Поворотным моментом" назвал результаты местных выборов президент Турции. Оппозиционная НРП победила в муниципалитетах 36 из 81 провинции. Выступая у штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган пообещал "непредвзято оценивать" случившееся и заняться "самокритикой".

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"Поворотным моментом" назвал результаты местных выборов президент Турции. Выступая перед собравшимися около штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет "непредвзято оценивать" случившееся и займется "самокритикой".

Он пообещал проанализировать послания, которые люди донесли в ходе предвыборной кампании и голосования и "обязательно предпринять необходимые шаги", а также отметил тот факт, что "решение народа было отражено в ходе выборов без давления или навязывания" и это, по его словам, "является большим достижением для нашей демократии".

В свою очередь главная оппозиционная сила Турции, Народно-республиканская партия (НРП), не только сохранила контроль над ключевыми городами, но и добилась внушительных успехов на местных выборах в целом.

По окончательным результатам подсчёта бюллетеней, при явке в 78,5% НРП набрала 37,7% голосов. У правящей партии 35,5%. Оппозиция одержала победу в крупнейших городах, включая Анкару, Стамбул и Измир. Большинство муниципалитетов на Западе страны окрасились в красный цвет НРП. Мэр столицы Мансур Яваш обошёл соперника из правящей партии с ошеломляющей разницей в 25 процентных пунктов.

Они делали то же самое на прошлых выборах. Те, кто ничему не научился, те, кто очернял безупречных патриотов, полагаясь на грязные политические методы, в очередной раз проиграли перед высшей волей граждан Анкары, и будут продолжать проигрывать! Мансур Яваш мэр Анкары, представитель НРП

Народно-республиканская партия - старейшая действующая партия в Турции, она придерживается кемалистского, левоцентристского курса.

Наблюдатели связывают крупнейшую за 20 лет неудачу Эрдогана и его партии на выборах с экономической ситуацией в стране. В прошлом месяце инфляция в Турции достигла 70% и, как ожидается, будет расти и дальше. Оппозиция также сыграла на недовольстве граждан авторитарной политикой президента. В целом, по данным Anadolu, НРП победила в муниципалитетах 36 из 81 провинции Турции.

Голосование рассматривалось как барометр популярности 70-летнего Эрдогана, надеявшегося вернуть контроль над ключевыми городами. А 53-летний Имамоглу, повторно победив в Стамбуле, уже заявил о себе как об одном из главных действующих лиц президентских выборов 28 года. На этих выборах Эрдоган, согласно Конституции, уже не имеет права баллотироваться. Однако эксперты предполагали, что в случае успеха его партии на нынешних муниципальных выборах, он может попробовать внести в Конституцию изменения, чтобы вновь попытаться переизбраться.

Около 594 000 сотрудников службы безопасности несли службу по всей стране, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение голосования. Тем не менее, один человек был убит и еще 11 получили ранения в городе Диярбакыр, где спор по поводу выборов местного администратора перерос в насилие, сообщило государственное агентство Anadolu. По меньшей мере шесть человек также получили ранения в ходе боевых действий, вспыхнувших в соседней провинции Шанлыурфа.