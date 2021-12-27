На шопинг в Турцию: греки и болгары пользуются падением лиры

Лира упала - грех этим не воспользоваться.

Подумали жители Греции и Болгарии и отправились на автобусах и автомобилях за покупками в соседнюю Турцию.

Страна переживает экономический кризис, инфляция превышает 21%, это отражается на ценах на продукты питания, топливо и предметы домашнего обихода. Что только на руку иностранным шоп-туристам.

Мне удобнее закупаться здесь,я собираюсь приобрести одежду, еду и все, что нужно детям и внукам на Рождество. В Болгарии все намного дороже, чем здесь. Если вы спросите, сколько левов вы обменяли, я обменяла 500 левов, этого хватит на всех нас Гульфие Осинова туристка из Болгарии

20 декабря турецкая валюта достигла исторического минимума - 18 лир и 36 курушей по отношению к доллару США. С тех пор она постепенно начала восстанавливаться после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых финансовых инструментах для защиты вкладов в лирах от колебаний курса.

За год турецкая валюта потеряла около 40% своей стоимости по отношению к доллару.