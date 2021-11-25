Член запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин, претендующий на пост постоянного представителя Афганистана в Организации Объединенных Наций заявил, что рассчитывает на поддержку России в Комитете по проверке полномочий ООН, и выразил надежду, что российский бизнес начнет инвестировать в его страну.

Мохаммад Сохаил Шахин в интервью ТАСС сказал, что у движения «были и есть хорошие отношения с Российской Федерацией», и талибы рассчитывают, что Москва поддержит новое правительство Афганистана.

«Мы пользуемся поддержкой афганского народа и надеемся на дружеские отношения с Россией и другими странами региона. Исходя из этого, мы ожидаем, что Россия и другие страны поддержат нас в Комитете по проверке полномочий ООН, потому что это послужит установлению мира в Афганистане и в регионе, что также представляет интерес для РФ», - отметил представитель талибов.

Мы ожидаем, что Россия и другие страны поддержат нас в Комитете по проверке полномочий ООН, потому что это послужит установлению мира в Афганистане Мохаммад Сохаил Шахин Представитель движения "Талибан"

"Талибан" намерен добиваться признания в ООН и обратился с запросом о смене постоянного представителя страны в организации еще в сентябре. Талибы заявили, что назначенный прежним афганским правительством Гулам Исакзай "больше не представляет Афганистан". Совет безопасности ООН включил движение в список террористических организаций в 2003 году. По словам представителя российского президента по Афганистану, процесс вывода «Талибана» из этого списка должен начаться с резолюции Совбеза ООН.

В октябре делегация талибов посетила Москву, где принимала участие в переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане. Политолог Аркадий Дубнов сказал тогда в интервью Euronews, что "Талибану" «нужен свой человек в кресле постпреда в ООН, которое пока занимает представитель прежнего правительства Гани» и талибы рассчитывают на лоббирование Москвой их интересов в этой международной организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечает, что в связи с желанием талибов быть признанными мировым сообществом появляются определенные рычаги воздействия на них.

Глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс полагает, что страна находится на грани гуманитарной катастрофы и поэтому важно избежать изоляции страны.

Мохаммад Сохаил Шахин в беседе с ТАСС сказал, что «приближается суровая зима, поэтому нам нужны лекарства и другая гуманитарная помощь из-за рубежа, в частности из Российской Федерации».

Мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мохаммад Сохаил Шахин представитель движения "Талибан"

«Точно так же мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия. Мы соблюдаем и будем соблюдать законы страны, благоприятные для инвесторов», - пообещал представитель «Талибана».

Он отметил, что талибы предоставили возможности всем, включая США и европейские страны, участвовать в добыче полезных ископаемых в Афганистане.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране остается крайне сложной, в частности из-за того, что значительная часть зарубежных афганских активов заморожена США.

*запрещено в РФ