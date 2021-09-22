"Талибан" просится в ООН

Представитель правительства Афганистана, сформированного группировкой «Талибан», хотел бы принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, которые продлятся до понедельника. Соответствующий запрос, направленный генсеку организации, будет рассмотрен Комитетом ООН, но едва ли решение будет принято до завершения нынешней генассамблеи.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разобраться в сложившейся ситуации:

– Нам нужно задать несколько трудных вопросов и тщательно усвоить ряд уроков, что я уже предложил сделать в НАТО. Но урок следует извлечь и всему международному сообществу. Помимо НАТО, там действовали ООН, ЕС и многие страны, 20 лет прилагавшие огромные усилия. Нам всем нужно разобраться, почему вернулся «Талибан» и почему в Афганистане так всё завершилось.

Нынешние афганские власти официально не признаны ни одной страной. Согласие ООН на нового афганского постпреда стало бы серьёзным шагом в этом направлении. С призывом к мировым лидерам поддерживать отношения с Афганистаном во вторник выступил Катар, ставший сейчас посредником талибов.