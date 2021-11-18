Три самолета военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ доставили в Кабул гуманитарную помощь и эвакуируют граждан России, Афганистана и других стран. Отмечается, что эвакуация осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в четверг, 18 ноября, три Ил-76 ВКС РФ прибыли в Афганистан с грузом гуманитарной помощи и эвакуируют более 380 человек.

Это эвакуация тех граждан, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

"Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других государств. Это эвакуация тех граждан, которые проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно", - сказал в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помимо россиян из Афганистана будут эвакуированы граждане Беларуси, Киргизии, Армении и Украины.

В Кабул доставлено 36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Представители движения "Талибан"* выразили благодарность России и призвали другие страны последовать этому примеру.

"Сегодня утром в Афганистан прибыла первая партия гуманитарного груза из России. Помощь, доставленная самолетами, включает муку, масло и одеяла. Во время получения груза мы поблагодарили власти России и россиян от имени афганского народа и "Исламского эмирата Афганистан". Призываем остальные страны мира предпринять аналогичные шаги", - написал в Твиттере заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

۱/۳ ــ #خبــر:

نن سهار د روسیې هیواد لخوا د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لومړۍ جوپه را ورسیده.

دغه مرستې، چې په ۳ الوتکو کې را انتقال شوې او ۳۶ ټنه وزن یې درلود، اوړه، غوړي او کمپلې په کې شاملې دي او د اسلامي امارت د ویاند محترم ذبیح الله مجاهد، د ضد حوادث وزارت د معین pic.twitter.com/D657KOrqFw — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 18, 2021

По данным ООН, ситуация с безопасностью в Афганистане улучшилась, но обыски в домах силовиков из прежнего правительства и их внесудебные казни продолжаются.

Группировка «Исламское государство»**, несмотря на попытки талибов остановить ее, расширяет свое присутствие почти во всех провинциях и активизирует деятельность. В прошлом году боевики группировки совершили 60 нападений в Афганистане, а в этом – уже 334.

В последние месяцы в нескольких провинциях, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. 17 ноября боевики ИГИЛ** подорвали в Кабуле два микроавтобуса, в результате чего погибли не менее 11 человек.

В ООН подчеркивают, что Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил в четверг журналистам, что "ситуация плохая, на Афганистан наступает голод, усиливаются социально-экономические сложности".

По данным главы российской дипмиссии, в Афганистан прибудут еще две партии военно-транспортных самолетов с гуманитарными грузами. Всего ими будет доставлено свыше ста тонн помощи.

* запрещено в РФ

** запрещена в РФ