"Талибан" в Москве: больших успехов не будет, но демонстрация влияния России значительная

Российские власти пригласили делегацию движения «Талибан»* на переговоры «в московском формате», которые состоятся в российской столице **20 октября**. Это подтвердил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов полагает, что подобный шаг можно считать политическим успехом Москвы. Россия продолжает набирать очки после вывода войск США и НАТО из Афганистана.

"Москве удалось не допустить американского присутствия в странах Центральной Азии. Она была против размещения значительного количества беженцев в этих государствах, так как в Кремле полагают, что это может представлять опасность: границы открыты, а среди беженцев могут быть и экстремисты. Сейчас Россия капитализирует свои успехи", - говорит Аркадий Дубнов.

По словам эксперта, талибы не могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны России, но им пригодится лоббирование их интересов в ООН, где «Талибан» еще числится в черном списке террористических организаций.

"Им нужен свой человек в кресле постпреда в ООН, которое пока занимает представитель прежнего правительства Гани. Переговоры в московском формате с участием талибов - это подтверждение, что Москве удалось капитализировать все свои успехи. Ей удалось затащить в Москву еще пять стран восточного блока. Западных представителей там нет. Вообще Запад теряет влияние на Афганистан", - говорит Дубнов.

Основными темами переговоров в Москве, по всей видимости, станут гуманитарная ситуация в Афганистане, создание инклюзивного правительства страны и борьба против ИГИЛ.

«Больших успехов не будет, но демонстрация влияния Москвы значительная», - считает политолог.

Очередное приглашение талибов в Москву - знак скорого признания РФ правительства "Талибана"?

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе правительство талибов будет признано, в том числе и Россией.

"Это будет коллективным решением и в первую очередь будет обсуждаться на уровне Совбеза ООН. Я сомневаюсь, что Россия рискнет и первой среди признает "Талибан". Скорее всего она пойдет на это в блоке с Китаем или с какой-то частью шестерки", - говорит Дубнов.

"Мир устал от Афганистана, мир хочет там процесса примирения и не желает продолжения гражданской войны, в которую втягиваются так или иначе многие страны мира. Значит, надо приветствовать все попытки урегулирования ситуации там, кто бы их не осуществлял", - полагает эксперт.

По мнению Дубнова, талибам сейчас удается контролировать ситуацию в стране.

"Да, сегодня произошел ужасный теракт в Кундузе в шиитской мечети, но как бы цинично это не звучало, так будет и дальше. До этого тоже были теракты. Даже американцы чудовищно ошибались в ходе своих атак с воздуха. Сейчас а Афганистане такая ситуация, что цена человеческой жизни ничтожна, и талибы это используют", - говорит Аркадий Дубнов.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

*признано в России террористической организацией