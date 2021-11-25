Слушания по делу "Мемориала" отложены

Верховный суд РФ отложил до 14 декабря рассмотрение дела о ликвидации "Международного Мемориала". Одна из старейших правозащитных организицаций России внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Генпрокуратура требует ликвидации этого обществам и утверждает, то "Мемориал" и его структуры оправдывают терроризм и работают в стране с нарушениями конституции и других законов.

У здания суда в четверг собрались около 300 человек. На слушания пришли также дипломаты из 20 стран.

Говорят пришедшие поддержать организацию:

"Постоянно, каждый месяц кого-то признают иностранными агентами, на кого-то заводят уголовные дела. Но то, что государство пытается ликвидировать "Мемориал", ликвидировать память, это уже шокирует и от этого действительно страшно".

"Мемориал" имеет огромное значение для нашей страны. Во-первых, это организация, которая занимается историй репрессий в нашей стране. И это страница нашей истории, которую власть хочет перевернуть и просто забыть о ней".

"Мне кажется, что наша власть давно перешла границу разумного и за этой границей, мы понимаем, возможно абсолютно все".

В "Мемориале" обещают продолжить работу и заявляют, что с момента получения статуса иноагента общество выплатило все штрафы за нарушения соответствующего законодательства на сумму порядка 4 млн рублей.