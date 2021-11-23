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США

В Уокешо поминают погибших

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 Павел Барсуков
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В Уокешо поминают погибших
Авторское право  Jeffrey Phelps/AP

В американском городе Уокешо тысячи людей собрались на траурную церемонию в память о жертвах трагедии. По последним данным полиции, погибли 5 человек — в возрасте от 52 до 81 года. 48 участников рождественского парада получили травмы; среди них есть дети.

AP/Milwaukee County Sheriff's Office
Даррел БруксAP/Milwaukee County Sheriff's Office

В полиции заявили, что за рулём машины, сбивавшей музыкантов, был 39-летний Даррел Брукс. Он уже задержан и ему предъявлены обвинения в убийстве. Следователи заявляют, что действовал он один и с терроризмом произошедшее никак не связано. Ранее Брукс, по данным стражей порядка, был фигурантом нескольких дел, связанных с домашним насилием.

Jeffrey Phelps/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Место трагедииJeffrey Phelps/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Ранее американские СМИ сообщали, что Брукс на большой скорости пытался скрыться от полиции, которая преследовала его за совершение другого преступления. Но правоохранительные органы пока не раскрывают известных им деталей и обстоятельств трагедии.