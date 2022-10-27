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США

Трагедия на параде в Уокешо: виновнику грозит шесть пожизненных сроков

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 Euronews
Реакция Дарелла Брукса на обвинительный вердикт
Реакция Дарелла Брукса на обвинительный вердикт   -   Авторское право  Mike De Sisti/The Milwaukee Journal Sentinel

40-летний Даррелл Брукс был признан виновным в убийстве 6 человек и ранении десятков в ноябре прошлого года во время рождественского парада в городе Уокешо, близ Милуоки, штат Висконсин.

Брукс на большой скорости проехал по маршруту шествия, сбивая его участников на своем пути.

Обвиняемый отказался от адвокатов, защищал себя сам и не признал свою вину. Теперь ему грозит пожизненное заключение.