Трагедия на параде в Уокешо: виновнику грозит шесть пожизненных сроков

40-летний Даррелл Брукс был признан виновным в убийстве 6 человек и ранении десятков в ноябре прошлого года во время рождественского парада в городе Уокешо, близ Милуоки, штат Висконсин.

Брукс на большой скорости проехал по маршруту шествия, сбивая его участников на своем пути.

Обвиняемый отказался от адвокатов, защищал себя сам и не признал свою вину. Теперь ему грозит пожизненное заключение.