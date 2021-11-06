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Сьерра-Леоне

Десятки погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Лионе

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 Ольга Патапенка
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Десятки погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Лионе
Авторское право  Twitter - Julius Maada Bio
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По меньшей мере 92 человек погибли, ещё 30 получили тяжелые травмы при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Лионе — Фритауне. Инцидент произошел в пятницу около 22.00 по местному времени.

По словам местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале, где жители часто собираются, чтобы купить бензин на розлив.

В результате ДТП произошла утечка горючего, люди бросились собирать топливо. В этот момент прогремел взрыв.

Официального списка жертв пока нет, но мэр Фритауна Фритауна Ивонн Аки-Сойер не исключила, что погибших может быть более сотни.

Масштаб ущерба пока не оценен. Предполагается, что взрыв не связан с терроризмом.