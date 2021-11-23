Смертельное ДТП в Болгарии

По меньшей мере 45 человек, в том числе двенадцать несовершеннолетних, погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии в ночь с понедельника на вторник.

Семи пассажирам удалось выбраться из автобуса, они госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Трагедия произошла недалеко от села Боснек, в 40 километрах к югу от Софии.

Обстоятельства выясняются, по данным болгарской полиции, автобус снёс 50 метров разделительных ограждений на автомагистрали "Струма" и загорелся.

По предварительным данным, автобус следовал по направлению из Стамбула в Скопье.

Среди жертв - оба водителя автобуса - граждане Северной Македонии. Остальные пассажиры автобуса - албанцы.

Сообщается о том, что премьер-министры Албании и Северной Македонии отправились на место катастрофы, где уже находится руководство Болгарии.

Болгария занимает второе место в Евросоюзе после Румынии по смертности на дорогах. Согласно Еврокомиссии, в прошлом году жертвами аварий в Болгарии стали 67 человек.

Трагедия на автомагистрали "Струма" стала не единственной в этой балканской стране за последние 24 часа. Накануне вечером девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в Варненской области.