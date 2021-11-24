"Редкий консенсус во времена геополитической напряжённости" - так оценивают экономисты решение КНР, вслед за США, задействовать часть стратегического резерва, чтобы снизить мировые цены на нефть.

Ранее о намерении поддержать инициативу Вашингтона заявили Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь, не называя США, заявил, что Китай "присоединяется к действиям по обеспечению стабильности на рынке". О точных объемах задействованного стратегического запаса пока не сообщается.

В Японии цена на нефть в среду вышла на самый высокий уровень с апреля прошлого года на фоне решения властей продать часть резерва для стабилизации цен, свидетельствуют данные торгов на Токийской фондовой бирже. Ключевой японский биржевой индекс Nikkei по итогам торгового дня снизился на 1,58 %; отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи индекс TOPIX "просел" на 1,16 %.

Стратегические резервы - распечатывать или нет?

США во вторник объявили о задействовании 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии, пояснил Джо Байден. Речь идет о крупнейшем за всю историю задействовании объемов нефти из резерва.В администрации уточнили, что 18 млн баррелей будут направлены на рынок в ближайшее время; оставшиеся 32 млн с января по апрель 2022 года. По мнению президента, "неприемлемо", когда энергетические компании "прикарманивают разницу" между оптовыми и розничными ценами, наживаясь на неблагоприятной конъюнктуре.

Среди главных предвыборных обещаний Байдена - облегчить жизнь среднего класса, обескураженного глобализацией и пандемией Covid-19. В Белом доме подчеркнули, что намерены и дальше оказывать давление на участников ОПЕК+, чтобы добиться наращивания добычи нефти и её поставок на мировой рынок и последующего снижения цен на углеводороды, как заявила на брифинге пресс-секретарь Джен Псаки. При этом один из лидеров республиканцев, сенатор Линдси Грэм, осудил "злоупотребление" резервами, предназначенными, по его словам, только для "чрезвычайных ситуаций".

Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире; его объем на данный момент составляет около 609 млн баррелей. При этом четыре природных подземных хранилища в Техасе и Луизиане рассчитаны на 714 млн баррелей.

Мнения экспертов разошлись

Изъятие 50 миллионов баррелей из резерва является символическим шагом: оно покрывает лишь трехдневный спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов США, отмечают эксперты. Американские власти должны использовать объем как минимум вдвое больше (порядка 100-130 млн баррелей), чтобы повлиять на цены на энергоносители, говорит директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

С ним согласен Дентон Синквеграна - главный аналитик нефтяной отрасли базирующейся в США Информационной службы по ценам на нефть (Oil Price Information Service - одна из крупнейших в мире организаций, занимающихся анализом энергорынка). "Судя по реакции рынка, [данное решение - прим.ред.] крайне слабо повлияло на сдерживание цен, - заявил он ТАСС. - Цены все еще на 6-7 долларов ниже своих максимумов конца октября". Синквеграна не разделяет и мнения аналитиков, считающих, что решение администрации США отодвигает проблему поставок нефти на мировой рынок на более поздний срок. На его взгляд, "в первом квартале 2022 года может быть избыток предложения, хотя "рост числа случаев заражения коронавирусом в Восточной Европе, локдаун в Австрии приводят к обеспокоенности вокруг спроса, что может ускорить возврат" высоких цен, считает он.

Французский специалист по энергетике и профессор парижского университета Sciences Po Тьерри Брос также убеждён, что у Байдена "нет шансов на успех". Его решение - скорее коммуникационный манёвр. Президент США хочет снизить температуру на нефтяных рынках, чтобы цена не поднималась выше 85 долларов за баррель. Для этого есть несколько средств. Байден попробовал обратиться к Организации стран-экспортеров нефти с просьбой увеличить производство, но получил отрицательный ответ. Он попытался выяснить, не было ли в США манипулирования рынком, но и это представляется маловероятным. Сегодняшнее решение также вряд ли сработает, считает Тьерри Брос. По его мнению. есть только одно средство: снова способствовать добыче нефти и газа в Соединенных Штатах, одной из основных стран-производителей. Но первое, что сделала администрация Байдена, напоминает он, это остановила проект трубопровода, по которому нефть из Канады должна была поступать в США.