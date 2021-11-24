Украина начала спецоперацию на белорусской границе

Украинские пограничники и военные начали масштабную спецоперацию «Полесье» у белорусской границы. В Госпогранслужбе говорят, что цель этих меропряитий — не допустить с территории соседней республики нелегальных мигрантов.

К охране рубежей привлечены бойцы вооружённых сил, нацгвардии, а также сотрудники полиции. Они должны патрулировать основные пути у государственной границы, на автодорогах организуют контрольно-пропускные пункты, на автобусных остановках и железнодорожных станциях ужесточают проверки.

Пост контроля на автодороге близ украино-белорусской границы Госпогранслужба Украины

В сообщении ведомства сказано, что для патрулирования активно используют авиацию, беспилотные летательные аппараты и специальные технические средства наблюдения. Таким образом, — объясняют в Госпогранслужбе, — Украина готовится к попыткам прорыва групп незаконных мигрантов, которым не удалось пробиться через белорусско-польскую границу.

Технические средства наблюдения за ситуацией на границе Госпогранслужба Украины

На укрепление северных рубежей правительство Украины выделило на этой неделе около 7 млн евро. Как передаёт УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании кабинета, что Киев должен быть готов к любому сценарию развития ситуации.

В министерстве обороны ранее говорили об угрозе российского военного вторжения через белорусскую территорию одновременно с десантными атаками на Юге и Юго-Востоке. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил в интервью Military Times, что нападение может быть гораздо более разрушительным, чем в 2014 г.