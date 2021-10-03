Авиакатастрофа в Милане: выживших нет

Авиакатастрофа в Милане: выживших нетКомментарии
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Восемь человек стали жертвами авиакатастрофы в Милане. Как сообщается, небольшой частный самолет врезался в фасад закрытого на ремонт здания, которое использовалось под офисы и в качестве парковки.
Трагический инцидент произошел неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана. На месте крушения вспыхнул пожар.
По уточненным данным, самолет вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся в расположенный на Сардинии город Ольбио. На борту находились два пилота и шесть пассажиров пассажирами, среди которых был ребенок.
Национальное агентство безопасности полетов приступило к расследованию обстоятельств катастрофы.