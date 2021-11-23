Кевина Спейси оштрафовали за сорванные съёмки "Карточного домика"

Арбитражная коллегия в США обязала актёра Кевина Спейси выплатить более 30 млн долларов за срыв съёмок сериала «Карточный домик». Исполнитель главной роли был уволен после серии публичных обвинений в сексуальных домогательствах, шестой сезон пришлось переделывать.

По одному из обвинений, которое дошло до суда, Спейси был оправдан. Он отвергал все претензии в свой адрес и требовал компенсации за отстранение от съёмок.

Киностудия MRC, в свою очередь, возложила на Спейси ответственность за расходы, связанные с его увольнением. После решения арбитражной коллегии дело направлено в Верховный суд Лос-Анджелеса.