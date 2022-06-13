Кевина Спейси вызывали в лондонский суд

Кевина Спейси вызвали в суд в Лондоне. 62-летнего американского актёра обвиняют в сексуальных домогательствах и принуждении к интимной связи. Потерпевшими проходят трое британцев. Они заявляют, что пострадали от действий Спейси в 2005, 2008 и 2013 гг., когда он был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик».

Ранее было закрыто похожее дело против актёра в США. Обвинения в домогательствах он отвергал.