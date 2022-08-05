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США

Кевин Спейси выплатит $31 млн создателям "Карточного домика"

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 Euronews
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Кевин Спейси у здания суда
Кевин Спейси у здания суда   -   Авторское право  AP Photo/Frank Augstein

Кевин Спейси должен выплатить около $31 млн создателям сериала "Карточный домик". Такое решение принял верховный суд Лос-Анджелеса, встав на сторону Киностудии MRC.

В ходе заседания сторона обвинения утверждала, что понесла большие убытки из-за секс-скандала с участием актера.

Спейси были вынуждены отстранить от съемок, изменить сценарий и вдвое сократить шестой сезон урезать количество эпизодов в шестом сезоне с 13 до 8.