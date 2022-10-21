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США

Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах

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 Euronews
Кевин Спейси выходит из здания суда
Кевин Спейси выходит из здания суда   -   Авторское право  AP Photo/Andres Kudacki

Суд присяжных оправдал голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Согласно вердикту, действия артиста во время вечеринки в 1986 году не носили сексуального характера.

На тот момент Рэппу было 14 лет, Спейси — 27. За "эмоциональные страдания" молодой актер требовал компенсацию в 40 млн долларов.

Звезда "Карточного домика" не раз обвинялся в домогательствах и изнасилованиях.