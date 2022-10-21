Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Суд присяжных оправдал голливудского актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Согласно вердикту, действия артиста во время вечеринки в 1986 году не носили сексуального характера.

На тот момент Рэппу было 14 лет, Спейси — 27. За "эмоциональные страдания" молодой актер требовал компенсацию в 40 млн долларов.

Звезда "Карточного домика" не раз обвинялся в домогательствах и изнасилованиях.