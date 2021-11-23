"В условиях санитарного кризиса права могут быть ограничены"

Правительство Нидерландов готово и дальше ужесточать антиковидные меры, причём такое решение может быть принято ещё раньше, чем планировалось: массовые акции протеста и беспорядки, по словам властей, только усугубляют ситуацию, поскольку не способствуют выполнению санитарных требований.

Марк Рютте, и.о. премьер-министра Нидерландов:

"Как премьер-министр и либерал, я всегда буду бороться за право выходить на демонстрации. Это часть демократии и верховенства закона. Но я никогда не позволю идиотам использовать, под видом недовольства, открытое насилие против тех людей, которые день и ночь трудятся ради нашей безопасности".

Акции протеста против локдаунов — вводимых вопреки более ранним обещаниям властей — прокатились по нескольким странам Европы. В Еврокомиссии заявляют, что в условиях чрезвычайной ситуации демократические права отступают на второй план.

Дана Спинант, официальный представитель Еврокомиссии:

"Проведение мирных демонстраций, несомненно, фундаментальное право. Но в условиях санитарного кризиса некоторые права могут быть ограничены, и в каждой конкретной ситуации решения принимают компетентные правительства отдельных стран под контролем независимых судов".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призывает к спокойствию жителей Гваделупы: на французском острове целую неделю не прекращались беспорядки и протесты против обязательной вакцинации медиков и пожарных. Туда пришлось отправить подкрепления полиции и отряды спецназа.

При этом у самого Кастекса оказался положительный результат теста, и он проводил совещание удалённо. А встречавшийся с французом бельгийский премьер отправился на самоизоляцию.

В Австрии тем временем вновь пытаются привыкнуть к жизни в карантине: в понедельник страна ввела уже четвёртый за два года полномасштабный локдаун. Кафе и рестораны вновь работают на вынос, надеясь не потерять хотя бы часть клиентов.