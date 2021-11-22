Бельгии делится на антиваксеров и их оппонентов

В последние дни по Евросоюзу прокатились выступения протеста против введения новых мер по борьбе с коронавирусом. В Нидерландах и Бельгии произошли столкновения участников демонстраций с полицией. Но многие их них не отвергали применение вакцин. Они добивались обеспечения свободы выбора: прививаться или нет. Им ответил бельгийский премьер-министр Александр де Кру:

«Конечно, мы - свободная страна, где есть свободомыслие и право на демонстрацию. Но если такая демонстрация заканчивается волной насилия, это неприемлемо, особенно неприемлемо, когда эта волна насилия направлена против полиции ".

Корреспондент Euronews Ана Ласаро посетила центр вакцинации в Брюсселе, где люди старше 65 лет получают третью дозу на добровольной основе. К весне ревакцинация будет предложна всем жителями Бельгии. Среди опрошенных разделились мнения относительно того, нужно ли по примеру Австрии в ближайшие месяцы объявить уколы обязательными для всех:

"В данный момент идёт глобальная пандемия, и те, кто не хочет болеть и заражать других, должны прививаться. И если мы увидим, что так ничего не получится, тогда нам придется сделать вакцины обязательными ".

«Не обязательными, но по согласию, чтобы люди сами смогли выйти из этого сложного периода".

В проследие годы на разных брюссельских улицах случались альтернативные шествия — людей с убеждениями правыми и левыми, за миграцию и против, интернационалистов и евроскептиков.

Эпидемиолог Свободного университета Брюсселя Ив Копьетер видит новый идеологический раскол:

"Мы находимся в ситуации, где население делится на тех кто за прививки и тех, кто против них, на сторонников вакцин и антиваксеров. Мы знаем, что выполнение всех этих ограничительных шагов всеми жителями позволит ограничить ущерб от нынешней вспышки. Прививки нужно делать в первую очередь наиболее уязвимым людям, но убедить в необходимости вакцинации нужно всех. Сложно найти верный баланс на политическом уровне, но мы знаем, что на уровне системы здравоохранения необходимы дополнительные меры. Эти меры должны учитывать чувствительность населения к жестам, которые оно считает излишне жёсткими".

Местный врач сказал, что он не пока поддерживает обязательную вакцинацию, хотя считает её безвредной, и ожидает более убедительных свидетельств долгосрочной эффективности вводимых препаратов. Все собеседники поддержали идею развернуть широкую общественную дискуссию, чтобы узнать, согласны ли бельгийцы получать прививки от Covid-19 регулярно.