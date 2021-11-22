Четвертая волна COVID-19 вынуждает европейские страны вводить ограничения и - в некоторых странах - ужесточать ограничения для невакцинированных.

Немцы к концу зимы будут "привиты, вылечены или мертвы". К такому выводу на фоне всплеска заражений пришел министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

В стране отменяются рождественские базары. В Берлине некоторые еще работают, но в большинстве своем открыты только для вакцинированных.

Пустые венские улицы как будто кадры из прошлого, когда вся Европа была вынуждена сидеть взаперти. Австрия первой на континенте ввела всеобщий локдаун. В стране рост заболеваний и низкий уровень вакцинации.

Именно недоверие к прививкам в Брюсселе называют главной проблемой четвертой волны COVID-19.

Множество людей по всему Евросоюзу, молодых и пожилых, находились бы в гораздо худшем состоянии здоровья, если бы не рекордный размах программ вакцинации против COVID-19. Но теперь мы столкнулись с пандемией, которой движут в основном невакцинированные люди - рост их числа, к сожалению, подпитывает нерешительность в отношении вакцин. И мы ВСЕ должны занять твердую позицию против этого Стелла Кириакидес еврокомиссар по вопросам здравоохранения

В Чехии решили бороться с противниками вакцинации, запретив использовать отрицательный тест на коронавирус как входной билет в общественные места. В стране привиты менее 60% населения, что ниже общего показателя по Евросоюзу.

Примеру Чехии последовала и соседняя Словакия. Теперь там для непривитых действует частичный локдаун - без статуса "вакцинирован/переболел" ни поесть в ресторане, и даже ни пройтись по торговому центру.