"Привиты, вылечены или мертвы": в Европе вводят новые ограничения для невакцинированныхКомментарии
Четвертая волна COVID-19 вынуждает европейские страны вводить ограничения и - в некоторых странах - ужесточать ограничения для невакцинированных.
Немцы к концу зимы будут "привиты, вылечены или мертвы". К такому выводу на фоне всплеска заражений пришел министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
В стране отменяются рождественские базары. В Берлине некоторые еще работают, но в большинстве своем открыты только для вакцинированных.
Пустые венские улицы как будто кадры из прошлого, когда вся Европа была вынуждена сидеть взаперти. Австрия первой на континенте ввела всеобщий локдаун. В стране рост заболеваний и низкий уровень вакцинации.
Именно недоверие к прививкам в Брюсселе называют главной проблемой четвертой волны COVID-19.
В Чехии решили бороться с противниками вакцинации, запретив использовать отрицательный тест на коронавирус как входной билет в общественные места. В стране привиты менее 60% населения, что ниже общего показателя по Евросоюзу.
Примеру Чехии последовала и соседняя Словакия. Теперь там для непривитых действует частичный локдаун - без статуса "вакцинирован/переболел" ни поесть в ресторане, и даже ни пройтись по торговому центру.