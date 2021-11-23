Евросоюз развивает стратегию борьбы с коронавирусом

Какова эволюция политики Евросоюза по противодействию Covid-19? Готовится ли поголовная вакцинация? Кому полагается третий укол? Будет ли переход на противовирусные таблетки? Ответы подготовила Джоанна Гилл.

Пандемия COVID-19 не показывает признаков ослабления нигде в Европе. В последние дни несколько стран объявили о дополнительных ограничениях, чтобы сдержать распространение инфекции. Общественное разочарование тем, как политики пытаются справиться с ростом числа заболеваний, вылилось в бурные демонстрации в минувшие выходные в Бельгии, Нидерландах и Австрии.

У многих людей возникают сомнения в эффективности прививок, в необходимости ревакцинации, в надёжности тестов.

Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия огласит свои рекомендации по этим темам.

Всеобщая вакцинация?

Представитель ЕС по вопросам здравоохранения Стефан Де Кеерсмакер заявил в понедельник:

«Мы должны вакцинировать, но это не так просто».

Сложность заключается, в частности, в том, что выполнение таких задач находится в ведении национальных правительств. Каждая страна должна учитывать местные условия, уровень заражения Covid-19 и возможности своих больниц.

Министр здравоохранения Германии сказал в понедельник, что к концу зимы немцы будут "привиты, вылечены или мертвы". Йенс Спан назвал усиление заболеваемости из-за проникновения в страну штамма «Дельта» «драматическим» и призвал сограждан привиться, чтобы не заразиться.

В ФРГ один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе - 68%. В стране начались дебаты о принудительной вакцинации, но Спан по-прежнему скептически относится к такому подходу.

Австрия, в добавок к усилению карантинных мер, объявила на прошлой неделе, что с 1 февраля полный курс прививок от коронавируса будет обязательным для всех её жителей. Вена стала первой столицей ЕС, издавшей такой приказ.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения считает, что поголовной вакцинация - это авантюра, которую могут себе позволить богатые страны. Выступая в британском Парламенте, доктор Дэвид Набарро добавил:

«Это никогда не делалось раньше, и подобная стратегия здравоохранения была бы неверной».

Обращаясь в Лондоне ко Всепартийной группе депутатов, Набарро предупредил, что если полагаться на существующие вакцины, это усиливает угрозу появления новых вариантов коронавируса.

“Необходим «комбинированный подход», включающий ношение лицевых масок и применение других медицинских мер, «который должен дать людям максимальную возможность избежать заражения патогеном», - сказал представитель ВОЗ.

Власти в ЕС решают, следует ли прививать детей 5-11 лет. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает возможность снижения возраста вакцинации и собирается представить свои выводы в ближайшие недели.

В Канаде детям такого возраста разрешается вводить вакцину Pfizer. Педиатрическая доза в ЕС будет составлять одну треть дозы для взрослых.

Третья доза

Хотя продолжают развиваться программы вакцинации одной и двумя дозами, становится очевидным, что для снижения количества случаев COVID-19 теперь потребуется третья или "бустерная" доза, то есть ревакцинация.

В Великобритании с начала сентября третья доза уже разрешена для лиц старше 50 или слабых здоровьем. Премьер-министр Борис Джонсон поставил задачу введения «десяти миллионов бустерных доз до Рождества».

В последние недели многие страны ЕС начали свои кампании по ревакцинации. Однако, по данным агентства AFP, только 3,7% населения континента и европейских островов получили третью инъекцию.

По количеству прививок на душу населения (90%) лидирует Исландия. Почти каждый пятый её житель получил бустерную дозу. Но и там возобновился рост заболеваемости. В связи с этим исландское правительство объявило в прошлую пятницу о дополнительных мерах по охране здоровья своих граждан, включая почти повсеместное ношение масок в общественных местах и введение третьей дозы всем лицам старше 16 лет.

Переместимся далее на Восток Европы. По темпам тройной вакцинации Венгрия и Сербия делят второе место: соответственно 14 и 16 из каждых 100 жителей получили бустерную дозу, по данным, собранным на сайте OurWorldinData.

Наблюдательный орган ЕС по применению медикаментов готовится дать оценку бустерной дозе вакцины Janssen (также известной как Johnson and Johnson). Агентство EMA собирается выяснить, следует ли вводить вторую дозу этого первоначально однократного препарата через два месяца после первой дозы людям в возрасте 18 лет и старше.

Как долго будет действителен QR-код?

Удостоверение об отсутствии у его обладателя коронавируса называется в ЕС по-разному: "зелёный" или "цифровой" сертификат, "ковидный паспорт", "пропуск здоровья" и т.д. В некоторый странах этот документ носит имя имеющегося на нем QR-кода.

Во Франции Медицинская академия отвергла идею выдавать "сертификат здоровья" после введения третьей дозы. 29 октября эта организация заявила, что такое условие «выходит за рамки» задач документа.

Эта мера «нарушила бы роль сертификата здоровья, который призван ограничить риск передачи вируса и побудить население к вакцинации», - говорится в заявлении французской Медакадемии.

Документ для поездок по Евросоюзу EU Digital COVID Certificate должен действовать в течение 12 месяцев с даты подачи заявки на него. Брюссель может вносить поправки в определенные положения, которые позволят исполнительной власти продлевать срок действия сертификата и добавить в него сведение о третьей дозе, если это необходимо.

Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призывает проводить ревакцинацию через 6 месяцев после введения последней дозы и регистрировать это в сертификате, чтобы QR-код оставался действительным.

А правительство Италии предусматривает возможность продлевать действие ковидного удостоверения в течение 9 месяцев после полной вакцинации.

Новые препараты против Covid-19

Частью растущего арсенала средств борьбы с коронавирусом являются противовирусные таблетки. Доказано, что два таких препарата значительно снижают риск госпитализации и смерти.

В пятницу Европейское агентство лекарственных средств одобрило для экстренного применения противовирусный препарат Merck и начало проверку такого препарата Pfizer, чтобы официально разрешить и его.

Таблетки Merck (также известные как Molnupiravir или MK-4482) «могут использоваться для лечения взрослых с коронавирусом, которым не требуется дополнительный кислород, и которые имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19», - говорится в заявлении EMA.

В США противовирусные лекарства также ждут разрешения от регулирующих органов. Администрация президента Байдена уже закупила миллионы таких препаратов. Это усилило в Европе призывы к тому, чтобы сделать совместный заказ таблеток по примеру того, как в ЕС были централизовано закуплены вакцины.