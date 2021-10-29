Польшу оштрафовали для защиты правопорядка в ЕС

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Эта тяжба внутри Евросоюза тянулась больше пяти лет. На этой неделе Европейский суд объявил Польшу проигравшей, оштрафовав её на миллион евро в день за то, что она не выполнила требований о приостановке спорных изменений в своей судебной системе. Если Польша откажется платить штрафы, они будут накапливаться.

Этот шаг судей в Люксембурге был немедленно осуждён в Варшаве как шантаж.

Михал Войчик, советник премьер-министра Польши:

«Европейский суд принял решение без правовых оснований. Это учреждение вышло за пределы своих юридических полномочий. Суд должен был вынести окончательный вердикт, прежде чем наложить штраф на государство-член ЕС. Но вердикта нет, это только предупредительная процедура».

Напротив, польская оппозиция подвергла резкой критике правое правительство за подрыв демократии:

Камила Гасюк-Пихович, пресс-секретарь оппозиции:

«В течение 6 лет партия Право и справедливость разрушает польскую демократию, нарушая нашу Конституцию и союзные договоры. Мы давно предупреждали о таком конце».

ЕС - союз ценностей, а не банкомат

Европейский суд считает, что судебная реформа в Польше серьёзно ограничивает независимость её судей. Следовательно, говорят судьи в Люксембурге, иск против Варшавы необходим для защиты правопорядка Европейского Союза и ценностей, на которых основан этот союз, прежде всего, верховенства права".

Поэтому, по мнению других стран-членов ЕС, компромисса быть не может.

Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии:

«Речь идет о подавляющем большинстве государств - от стран Балтии до Португалии - которые согласны с тем, что наш Союз - это союз ценностей, а не банкомат. Вы не можете положить в карман общие деньги, но отказаться от ценностей».

Проевропейские поляки не дают сжигать мосты

Непонятно, как можно найти удовлетворительное решение этого кризиса. Поскольку почти 90% поляков положительно относятся к Евросоюзу, польское правительство не решается проводить стратегию "брексита", сжигая мосты. А значит, только сильная воля польской общественности удерживает страну в составе ЕС — покамест.

Мы видели столь же решающую роль публичного мнения в начале пандемии коронавируса, когда союзные и национальные руководители без особого успеха пытались выполнять роль кризисных менеджеров.

То, как европейский процесс принятия решений при поддержке общественности превратился из импровизации в смелое лидерство, анализируется в новой книге. Конечно же, мы захотели поговорить с её автором.

Ко мне присоединяется голландский историк и политический философ Луук ван Мидделаар. Его новая книга «Пандемониум - спасая Европу» только что появилась на полках.

Бездействие Брюсселя в начале пандемии

Гробе: Ковидный кризис ещё далёк от завершения, но вы уже сделали захватывающий анализ процесса принятия решений в Европе во время пандемии. Возникают вопросы: зачем эта книга и почему именно сейчас?

Мидделаар: Я подумал, что важно понять, как Европа отреагировала на этот кризис. Меня поразило то, какими беспомощными были первоначальные попытки со стороны ЕС защититься от вируса. На самом деле, ничего вообще не происходило. Европа сидела сложа руки в течение нескольких месяцев между весной и летом 2020 года. Однако вскоре ЕС принял два далеко идущих решения как в экономическом плане - о создании Фонда восстановления после пандемии, так и в области общественного здравоохранения. Возможно, самым примечательным было решение о совместной закупке вакцины для всех граждан ЕС, а это более 450 млн человек. Мы увидели ЕС по-настоящему в действии.

Гробе: В одной главе вы говорите о «повышении осведомленности о европейских государственных делах» и о той важной роли, которую общественное мнение сыграло на протяжении всего кризиса. Расскажите нам этом — почему это примечательно?

Мидделаар: Перед лицом бездействия брюссельских институтов, а также эгоизма национальных столиц и стран-членов, общественность призвала к помощи и солидарности. На самом деле, мнение народов заставило власть имущих действовать и повлекло за собой некоторые из этих решений. Это нечто новое. Политики по всей Европе давали интервью не только для своих соотечественников, но и для своих соседей. Итальянские мэры покупали рекламные места в немецких газетах, потому что хотели убедить Германию в необходимости помочь Италии. Мне приятно говорить об это вам, настоящему европейскому телеканалу. Но печатная пресса тоже сыграла свою роль. Возникла некая новая общественная сфера. Это замечательно, подумалось мне.

Гробе: Как вы объясните то, что проходящая Конференция о будущем Европы, которая должна стать платформой для граждан, до сих пор в значительной степени игнорировалась общественностью?

Мидделаар: Я думаю, возможно, общественность осознает, что подобные встречи не изменят коренным образом способ управления Евросоюзом. Хорошо, что людям предлагают в этом поучаствовать, но по-моему, честно говоря, это довольно трудно организовать на национальном уровне. Это работает на местном уровне и действительно помогает людям вносить свой вклад в то, что влияет на их повседневную жизнь. Но здесь, я должен сказать, у меня никогда не было особенно больших ожиданий.

Всех объединяет любовь к шоколаду

Если есть ещё одна общая вещь у политиков и граждан - это любовь к шоколаду. Для этого не нужен особенно изысканный вкус.

На Парижской шоколадной ярмарке модели облачились для дефиле в платья, украшенные сладостями. Зрителя как бы соблазняли: «ешь всё, что хочешь».

В прошлом году шоу было отменено из-за пандемии COVID-19, и 10 творений, представленные на этой неделе при участии шоколатье, символизировали возвращение к нормальной жизни.

Даёт ли это вам какие-нибудь идеи? Ведь скоро Рождество"...