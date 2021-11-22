"Удар по рождественскому настроению"

Ударом по рождественскому настроению называют многие австрийцы общенациональный локдаун, который начал действовать в понедельник. Формально он должен закончиться до Рождества — через три недели. Но власти заявляют, что для этого эпидемическая ситуация должна улучшиться.

"Конечно меня это раздражает. У меня уже было рождественское настроение, я собиралась по рождественским базарам. А теперь всё. Ну тут уже ничего не поделаешь. Остаётся только следовать правилам и жить дальше".

Другие, наоборот, обвиняют власти в том, что меры ужесточили позже, чем следовало:

"Такая сейчас жизнь — нужно вводить обязательную вакцинацию немедленно. В школе нас всех прививали — маме подписывать ничего было не нужно, нас не спрашивали, хотим ли мы — и ничего, все живы. Тут правительство немного подкачало, но нельзя обвинять только политиков: если люди ведут себя неразумно, то ничего с этим не поделаешь".

Рестораны закрыты и из дома без необходимости не выйти, но учебные заведения в этот раз продолжат работу. Впрочем, родителей призывают, по возможности, вернуть детей на дистанционное обучение. Компаниям также настойчиво рекомендуют перевести сотрудников на "удалёнку".