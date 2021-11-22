Кубинцы под Гродно

Пересечь Атлантику и застрять под Гродно: среди нескольких тысяч мигрантов, обитающих сейчас в белорусском лагере у границы с Польшей, оказались кубинцы.

В Беларусь они попали из России: гражданам Кубы российская виза для въезда не нужна, пересечь границу с Беларусью можно без проблем. Этим путём кубинцы с переменным успехом пользуются далеко не первый год, пытаясь проникнуть в Польшу или Литву, а оттуда в Германию.

Но в этот раз беженцы с "острова свободы" очень пожалели, что выбрали именно этот маршрут:

"Нас обманули, да, обманули. Нам теперь остаётся только ждать, что будет дальше. Может быть, Европа даст нам политическое убежище".

Среди сотен выходцев с Ближнего Востока кубинцы оказались практически незаметным меньшинством. Они не хотят рассматривать вариант возвращения на родину, которым воспользовались, например, некоторые иракцы; но не исключают, что именно этим всё кончится. Пробиваться через границу сейчас они не готовы.