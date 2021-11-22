Новый пакет санкций против правительства Александра Лукашенко вступит в силу до конца ноября. Об этом объявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По её словам, ограничения затронут целый ряд компаний и граждан. Проект собираются согласовать с США и другими партнёрами ЕС, которые готовят и свои меры в связи с миграционным кризисом на европейской границе.

В ЕС тем временем не утихают споры о допустимых форматах контактов с правительством Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает не вести никаких переговоров с Минском:

«Какой может вестись диалог, если те, кто должен участвовать в нем, всё еще находятся в тюрьме? Какой диалог может быть, когда людей ежедневно задерживают и пытают в тюрьмах КГБ? Настоящий диалог начнется только тогда, когда все политические заключенные будут освобождены и насилие прекратится».

В Минске ожидают прямого диалога с ЕС. Об этом Лукашенко заявлял после телефонных переговоров с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Он требует от Европы принять мигрантов, размещённых во временном центре у польской границы:

«Я жду, когда Евросоюз ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в это лагере около 2 тыс. беженцев, я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже!»

Еврокомиссия сообщает, что ведёт технические консультации с Минском о репатриации мигрантов. Возможность полноценных переговоров с Лукашенко Брюссель отвергает, обвиняя его в использовании проблемы беженцев для решения политических задач.

Минск и Москва возлагают ответственность за миграционный кризис на Евросоюз.