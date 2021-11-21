Столкновения с полицией из-за ковид-ограничений

Водометы и слезоточивый газ применили бельгийские стражи правопорядка против манифестантов, недовольных ковид-ограничениями.

По данным полиции, в воскресенье на улицы Брюсселя вышли порядка 35 тысяч человек. Манифестация, начинавшаяся спокойно, позже переросла в беспорядки и столкновения с полицией, около 60 человек задержаны.

Протестующие осуждали, в основном, введение бельгийскими властями обязательного сертификата о вакцинации против ковид-19, необходимого для посещения общественных мест, среди которых бары и рестораны.

Протестовали против ковид-ограничений и в центре Роттердама.

В ходе пятничной манифестации, переросшей в беспорядки, был задержан 51 человек, половина из которых несовершеннолетние. Трое демонстрантов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, стреляла местная полиция. Ведётся расследование.

"Прежде чем полицейский вытащит оружие и выстрелит сначала в воздух, а затем прицелившись, должно произойти что-то действительно серьёзное. Мои коллеги оказались в затруднительном положении, когда выйти из сложной ситуации можно лишь использовав последнюю возможность. __Это всё, что я могу сказать о произошедшем прошлой ночью", — отметил Фред Вестербеке, начальник полиции Роттердама.

Не стала исключением и Гаага. Здесь за выходные были задержаны по меньшей мере 19 человек, 5 полицейских получили ранения при столкновении с манифестантами, бросавшими в стражей правопорядка камни и другие предметы.