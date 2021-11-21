Небезопасная земля

Неразорвавшийся боевой снаряд навсегда изменил жизнь сирийской семьи Рахал. Боеприпас внезапно начал дымиться, в то время как дети играли с опасным военным предметом.

Когда произошел взрыв, Махмуда не было дома. Ему позвонили из больницы и попросили приехать.

"Я приехал, вначале мне никто ничего говорил. А позже сказали, чтобы я не пугался, потому что с детьми ничего не случилось, а потом.....", — не может сдержать слез Махмуд.

"_Рим пролетел 10 метров, а я _—_ пять_", — вспоминает дочь Махмуда Мариям.

Девочка и её брат Рим перенесли шестнадцать операций, а вот двоим другим их братьям не посчастливилось выжить, 12-летний Мустафа и Ясин погибли.

"Их положили в два ящика. Когда я их увидел, то спросил, мои ли это дети. Мне ответили, что да", — этот эпизод вспоминать Махмуду очень тяжело.

"Потом я позвала тебя, я позвала папу", — добавляет Марьям.

Северо-запад Сирии усыпан неразорвавшимися боеприпасами, здесь они повсюду. Более 4 миллионов человек ежедневно подвергаются бомбардировкам со стороны сирийского режима.

Местные жители вызывают саперов, те проверяют территорию на предмет неразорвавшихся боеприпасов, которые могут оставаться незамеченными годами и активизироваться в любой момент.

"_Это усложняет нашу работу: сегодня мы разминировали какую-то территорию, а завтра сирийские власти снова её бомбят. __Как видите, бомбардировки все еще продолжаются. Если мы разминировали кукую-то местность, мы точно знаем, что снова сюда вернемся после очередного налета. На данный момент бригады саперов обезвредили более 22 с половиной тысяч неразорвавшихся боеприпасов, большинство из которых _—_ кассетные бомбы_", — утверждает Раэд Хасун, глава бригады по разминированию.

Пока мирные жители ждут окончания этой, казалось бы, бесконечной войны, у них нет другого выбора как внимательно следить за небом, а затем осторожно ступать по земле.