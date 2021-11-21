"Убийца с лицом младенца" покидает "Манчестер Юнайтед"

Норвежец Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Накануне "красные дьяволы" в гостях со счетом 1:4 проиграли "Уотфорду" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Это поражение стало для команды четвертым в пяти последних матчах премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера "Челси" на 12 очков.

Сульшер, получивший прозвище "убийца с лицом младенца", возглавлял клуб с 2018 года. Под его руководством в прошлом году МЮ занял второе место в чемпионате и сыграл в финале Лиги Европы.

Как сообщается, клуб заплатит норвежцу неустойку в размере £ 7,5 млн фунтов стерлингов .

Английские СМИ рассматривают в качестве возможного преемника Сульшера Зинедина Зидана. В мае француз покинул мадридский Реал, объяснив свое решение отсутствием доверия и поддержки от руководства футбольного клуба.

Среди других претендентов на пост главного тренера Манчестера Юнайтед называют испанца Луиса Энрике, нидерландца Эрика тен Хага, аргентинца Маурисио Почеттино и британца Брендана Роджерса.