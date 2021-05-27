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Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала"

 Euronews
Зинедин Зидан покидает пост главного тренера "Реала"
Зинедин Зидан покидает пост главного тренера "Реала"   -   Авторское право  Borja B. Hojas/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Зинедин Зидан покидает пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси". "Королевский клуб" впервые с сезона-2009/10 не выиграл ни одного трофея.

Француз возглавил "Реал" во второй раз в 2019 году.