Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала"

Зинедин Зидан покидает пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси". "Королевский клуб" впервые с сезона-2009/10 не выиграл ни одного трофея.

Француз возглавил "Реал" во второй раз в 2019 году.