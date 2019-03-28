Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед"

Английский футбольный клуб Manchester United заключил трёхлетний контракт с норвежским тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Норвежский специалист исполнял обязанности главного тренера клуба с декабря, сменив на этом посту уволенного португальца Жозе Моуринью. В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в восьми первых матчах в качестве главного тренера команды.

В качестве игрока "Манчестер Юнайтед" Сульшер провел 366 матчей во всех турнирах, в которых забил 126 мячей. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды – обладателем Кубка и Суперкубка Англии, один раз – победителем Лиги чемпионов.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 58 очков после 30 матчей.