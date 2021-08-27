Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду возвращается на "Олд Траффорд". Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения с итальянским "Ювентусом" по переходу 36-летнего портгуальского нападающего. Трансфер будет оформлен официально после получения визы и успешного прохождения медицинского обследования.

По неофициальным данным, контракт общей стоимостью 50 миллионов фунтов будет подписан на два года.

Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 года и именно в цветах этого клуба он приобрел статус суперзвезды и выиграл свой первый "Золотой мяч". Одним из его партнеров в том составе МЮ был нынешний наставник "манкунианцев" Уле-Гуннар Сульшер, который ранее заявил, что горячо поддерживает возвращение португальца, которого считает лучшим игроком всех времен.