Чжан Гаоли появился на публике впервые после секс-скандала с Пэн Шуай

Чжан Гаоли появился на публике впервые после секс-скандала с Пэн ШуайКомментарии
Euronews
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Бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли впервые появился на публике после того, как в прошлом году звезда тенниса Пэн Шуай заявила, что он принуждал ее к сексу.
Спортсменка опубликовала подробный рассказ об их многолетних отношениях в соцсетях.
Позже публикация была удалена интернет-цензурой, а сама Пэн Шуай заявила, что не подвергалась сексуальному насилию.