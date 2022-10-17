Чжан Гаоли появился на публике впервые после секс-скандала с Пэн Шуай

Бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли впервые появился на публике после того, как в прошлом году звезда тенниса Пэн Шуай заявила, что он принуждал ее к сексу.

Спортсменка опубликовала подробный рассказ об их многолетних отношениях в соцсетях.

Позже публикация была удалена интернет-цензурой, а сама Пэн Шуай заявила, что не подвергалась сексуальному насилию.