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Китай

Чжан Гаоли появился на публике впервые после секс-скандала с Пэн Шуай

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 Euronews
Чжан Гаоли. 2016 год
Чжан Гаоли. 2016 год   -   Авторское право  Ng Han Guan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли впервые появился на публике после того, как в прошлом году звезда тенниса Пэн Шуай заявила, что он принуждал ее к сексу.

Спортсменка опубликовала подробный рассказ об их многолетних отношениях в соцсетях.

Позже публикация была удалена интернет-цензурой, а сама Пэн Шуай заявила, что не подвергалась сексуальному насилию.