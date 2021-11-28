Протестные выступления против санитарных ограничений и правил вакцинации на Мартинике и Гваделупе вновь обернулись беспорядками. Демонстранты били витрины и громили магазины, перекрывали улицы, строили баррикады, в том числе из горящих покрышек.

На Мартинике разгромлено отделение почты, протестующие подожгли автозаправку. «Я ожидала, что они устроят погром, но я не ожидала поджога. Вы понимаете? Ведь заправочная станция — это же бомба!» — возмущена менеджер сгоревшей заправки Мишлин Жермак.

На Гваделупе, где протесты активизировались две недели назад, на улицы вышли тысячи людей. Поводом для выступлений стали санитарные ограничения и запрет на работу в здравоохранении и некоторых других сферах для непривитых от коронавируса, но теперь демонстрации приобрели более яркую политическую окраску. Протестующие требуют большей автономии для заморского департамента Франции:

«Мы, простые люди, политики, чиновники, видим, что здесь, на Гваделупе, у нас мало контроля и мало возможностей для принятия решений. Это должно стать уроком для народа Гваделупы, чтобы люди поняли важность автономии».

Французский министр по делам заморских территорий Себастьян Лёкорню отвечал протестующим, что готов обсуждать автономию департамента. «Диалог — это неплохо, когда этот диалог служит решению реальных проблем жителей Гваделупы», — добавил он.