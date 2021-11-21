Президент Болгарии Румен Радев заявил о своей победе во втором туре выборов главы государства. По данным экзитполов Gallup International, он может получить две трети голосов избирателей. Оппонент Радева ректор Софийского университета Анастас Герджиков уже признал своё поражение, отметив, что действующий президент «очевидно побеждает с большим преимуществом».

О готовности к совместной работе с Руменом Радевым заявили лидеры недавно образованной коалиции «Продолжаем перемены», которая одержала победу на внеочередных парламентских выборах. Голосование, призванное положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране, проходило одновременно с первым туром президентских выборов 14 ноября.

Радев поддерживал выступления против прежнего правительства Бойко Борисова, оказавшегося в центре коррупционного скандала, и существенно опережал своих оппонентов по популярности. Теперь он заявляет о победе разума и патриотизма над апатией и ложью.