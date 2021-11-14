Болгария: на выборах в парламент лидирует партия-новичок

В Болгарии, где завершились досрочные парламентские выборы, политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, похоже, уступает своим конкурентам.

По данным экзитполов, ГЕРБ получает поддержку порядка 24% участников голосования и выходит на второе место. Лидирует же новое объединение "Продолжаем перемены", проект бывших министров экономики и финансов технического правительства Болгарии Кирила Петкова и Асена Василева. Этой политической силе отдали предпочтение около 27% проголосовавших избирателей.

В новом Народном собрании также будут работать представители Болгарской социалистической партии, "Движения за права и свободы", и партии "Есть такой народ".

Лидером на выборах главы государства является действующий президент Румен Радев, который набирает около 50% голосов, а его оппонентом во втором туре станет Анастас Герджиков, заручившийся поддержкой 23% избирателей