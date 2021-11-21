Болгария: второй тур президентских выборов

В Болгарии проходит второй тур президентских выборов. Фаворитом наблюдатели считают действующего президента Румена Радева, в первом туре он получил почти половину всех голосов. Его соперник — ректор Софийского университета Анастас Герджиков. Он неделю назад набрал почти 23%.

Политическая ситуация в Болгарии тяжёлая. С апреля в стране нет утверждённого правительства. Парламентские выборы неделю назад стали третьими за год. Аналитики сдержанно оценивают шансы всё же сформировать обладающий поддержкой депутатов кабинет. Наблюдатели констатируют, что болгарские избиратели устали: явка в прошлое воскресенье не достигла 40%.

Поскольку Болгария — парламентская республика, у президента там нет широких полномочий. Но если парламентарии вновь не договорятся о формировании правительства, именно главе государства придётся вновь назначать временный кабинет.