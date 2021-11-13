Избиратели Болгарии устали от выборов

В Болгария в воскресенье проходят третьи за последние семь месяцев выборы. Действующий глава государства Румен Радев баллотируется на второй президентский мандат. На 240 мест в парламенте страны претендуют 5 067 кандидатов, представляющие 20 политических партий и 7 коалиций.

Болгария не может сформировать коалиционное правительство уже с апреля. избиратели устали — о готовности принять участие в голосовании заявляют около половины опрошенных.

"Мне кажется, что итоги не будут отличаться от двух предыдущих голосований. Ситуация будет такой же. Я очень надеюсь, что они смогут собрать хоть какое-то правительство, но я думаю, что это будет сложно, несмотря на то, что нас уверяют, что голосовать больше не придется", — говорит местный житель.

По данным наблюдателей, блок партий "Граждане за европейское развитие Болгарии " и "Союз демократических сил" уверенно победит. При этом резко критикующий политику партии ГЕРБ и лично Бойко Борисова действующий президент Румен Радев почти гарантированно переизберется на новый срок.