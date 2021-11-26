Прививка для мам и детей

В Чехии объявлено чрезвычайное положение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ вступил в силу в ночь на пятницу сроком на месяц, с этой мерой увязаны новые ограничения - сокращение часов работы баров и ресторанов, запрет на проведение рождественских рынков.

Накануне стало известно, что ковидом заболел президент Чехии Милош Земан, положительный тест глава государства получил в день выписки из больницы, где до этого провел полтора месяца в связи с другим заболеванием. 77-летнего Земана вновь госпитализировали.

Португалия, где полностью вакцинировано почти 90% населения, принимает профилактические меры: с 1 декабря в стране вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях, а для посещения больниц и домов престарелых даже привитые люди должны иметь отрицательный тест.

В рамках ускоренной в Европе кампании вакцинации медики обращаютособое внимание на будущих мам. Ученые спешат заверитьбеременныхженщин, что прививка безопасна для плода - в отличие от тяжелой формы ковида.

Мэриан Найт, профессор кафедры здоровья матери и ребенка из Оксофрдсокго университета, поясняет: "Когда беременные женщины попадают в больницу с ковидом, то, по нашим данным, каждой десятойпонадобится интенсивная терапия. Мы также знаем, что в этом случае у каждой пятой малыш родится до срока. Очень важно признать этот риск - рождение недоношенных младенцев.

Тем временем Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.