Правительству Финляндии может быть вынесен вотум недоверия в парламенте в связи с вопросами безопасности на границе с Россией. Оппоненты премьер-министра Санны Марин - во главе с правой партией "Финны" и правоцентристскими партиями "Кокоомус" (Коалиционная партия), "Христианские демократы" и "Движение сейчас" - утверждают, что правительственная коалиция уделяет недостаточно внимания обеспечению безопасности рубежей. Оппозиция опасается, что Россия может использовать против страны "гибридную тактику".

В частности, предлагается внести поправки в законодательство, позволяющие временно закрывать пункты пропуска на 1340-километровой границе с РФ даже для лиц, ищущих убежища.

Обсуждение идет на фоне напряженности на польско-белорусской границе. Варшава утверждает, что Минск перевозит мигрантов с Ближнего Востока, а затем направляет их к восточным рубежам ЕС. В Польше уверены, что к этому может быть причастен и президент России Владимир Путин.

"Финляндия обязана предотвращать эксперименты иностранных государств, применяющих гибридную тактику и использующих в этих целях беженцев", - заявил во вторник глава фракции Коалиционной партии Кай Мюккянен.

"Это единственный способ избежать ситуации, которая может стать катастрофой для десятков тысяч людей, вовлеченных в этот процесс, и угрозой национальной безопасности и суверенитету принимающей страны", - добавил политик.

Хотя оппозиция не имеет большинства в парламенте, чтобы отправить правительство в отставку, вопросы национальной безопасности, связанные с восточным соседом, одна из наиболее чувствительных тем в Финляндии.

Мюккянен, сам бывший министром внутренних дел в составе прошлого правительства, уверяет, что его единомышленники желают лишь добиться того, чтобы соседи Финляндии "не имели инструментов для злоупотребления системой предоставления убежища и не делали ее инструментом своих гибридных операций, мотивированных враждебными внешнеполитическими целями".

Выступающая против иммиграции партия "Финны" вообще призывает к закрытию границ, чтобы остановить бесконтрольный, по мнению ее членов, поток просителей убежища из-за пределов ЕС.

Почему опасения финнов небезосновательны

У финских политиков есть причины беспокоиться о безопасности, особенно когда они видят то, что происходит на белорусско-польской границе. Эта ситуация им знакома.

В начале 2016 года около тысячи мигрантов прибыли на два самых северных пограничных пункта между Финляндией и Россией. Финские власти считают, что Россия тогда помогла беженцам добраться на север и разместиться в гостиницах. Им дали рекомендации после пересечения границы просить убежища.

Многие считают, что на сегодняшний день это первая и самая успешная гибридная атака РФ против страны-члена ЕС, хотя финские чиновники и политики напрямую не называют ее так.

Чарли Салониус-Пастернак из финского Института внешней политики называет эту операцию "экспериментальной".

"России нужно было показать, что она может инициировать такой поток мигрантов и в случае необходимости остановить его".

"Северная граница - очень далеко, просто так там не окажешься. Они отобрали группу, которая даже не выглядела органично, убедились, что могут отправлять мигрантов небольшими частями или даже десятками, а затем, когда Финляндия подняла вопрос на политическом уровне, русские продемонстрировали, что могут немедленно остановить все это".

Финские власти быстро раскусили российскую тактику и выяснили, что более половины мигрантов, просивших убежища, легально проживали в России по 5-10 лет. Кроме того это были люди почти из 40 разных стран. Совсем иная ситуация, по сравнению с той, что была в других частях Европы, куда просители убежища прибывали в основном из Сирии, Ирака или Афганистана.

Правительство Финляндии, столкнувшись с угрозой потенциального увеличения числа мигрантов, прибывающих из России на десятки или сотни тысяч человек, уступило требованиям России. Страны подписали шестимесячное соглашение, согласно которому эти два пограничных пункта были предназначены только для граждан Финляндии, России и Беларуси и их семей.

Как только соглашение было подписано, мигранты перестали прибывать. Инцидент был исчерпан.

Может ли Финляндия построить пограничный забор с Россией?

Правительство Санны Марин, скорее всего, переживет вотум недоверия, но заниматься проблемой безопасности границ необходимо.

После опробованной Россией в 2016 году стратегии в Хельсинки был открыт Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам.

Хотя было проделано много работы, чтобы подчеркнуть прогресс в таких сферах как медиаграмотность и противодействие дезинформации, ни этому, ни прежним финским правительствам не удалось далеко продвинуться в плане возможности эффективно реагировать на вероятные гибридные угрозы на границе.

На прошлой неделе ситуация не улучшилась, когда министр внутренних дел и министр иностранных дел сначала заявили, что в соответствии с международными обязательствами границы Финляндии всегда будут открыты для людей, просящих убежище, а через день пошли на попятную.

Этот вопрос, о котором, казалось, надолго забыли, вдруг снова стал удобным политическим инструментом атак оппозиции на правительство.

Что же можно сделать в практическом плане?

Кай Мюккянен призывает построить на границе заграждение, хотя на практике это довольно сложно из-за густых лесов на большей части финско-российской границы. Но не только с точки зрения стоимости возведения такого сооружения, но и с точки зрения ресурсов для патрулирования и обслуживания.

Глава пограничной охраны Финляндии Паси Костамоваара отверг эту идею, заявив, что уже меры по охране границы принимаются достаточные.

Однако некоторые представители пограничной службы уже поднимали вопрос о возможности расширения или укрепления физических барьеров на ключевых пунктах пересечения границы, если это будет необходимо по соображениям безопасности. Костамоваара выразил желание, чтобы в законы, касающиеся чрезвычайных ситуаций, были включены специальные положения, позволяющие в исключительных обстоятельствах закрывать границы даже для просителей убежища. Это как раз то, к чему призывает оппозиция.

"Обсуждать и принимать такие решения - дело политиков и законодателей", - дипломатично отметил он в интервью газете Helsingin Sanomat.

"Наше пограничное сотрудничество сейчас на хорошем уровне, нет причин полагать, что ситуация изменится в ближайшем будущем. Но, конечно, мы всегда должны быть готовы к худшему".